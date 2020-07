Flavia Devoto, nuova giocatrice del Tavagnacco Calcio (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Tavagnacco mette le mani su un altro gioiellino della “cantera” della Juventus. Dopo Beatrice Beretta arriva in prestito, per la prossima stagione sportiva, Flavia Devoto. Si tratta di un’attaccante classe 2000 che nel corso dell’ultima stagione ha vestito la maglia del Vittorio Veneto. Continua a comporsi la nuova squadra che (per ora) è destinata a partecipare al campionato di serie B. Il presidente Roberto Moroso e il suo vice Domenico Bonanni sono al lavoro per mettere a disposizione dell’allenatrice Chiara Orlando una rosa giovane ma competitiva, formata da un’ossatura prevalentemente di giocatrici italiane. Leggi su udine20

