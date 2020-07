Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB-, outlook stabile (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia Fitch ha confermato il rating dell’Italia BBB-. outlook stabile. La pandemia di Covid-19 “ha messo a dura prova l’economia italiana” e “le misure di contenimento hanno portato a una contrazione del PIL del 5,3% su base trimestrale nel primo trimestre del 2020, la più grave nella zona euro”. Per Fitch “il 2° trimestre vedrà una contrazione del Pil ancora più marcata rispetto al 1° trimestre ’20”, ma un’inversione di rotta potrebbe verificarsi nel secondo semestre. Il governo, si legge in una nota, “ha iniziato ad allentare le restrizioni al blocco nel maggio 2020 e si è mosso gradualmente con passi consecutivi per aiutare la normalizzazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

