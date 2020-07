Firenze: al Teatro del Maggio Musicale concerto gratuito dei cantanti dell’Accademia (Di venerdì 10 luglio 2020) arie e duetti da Georges Bizet, Arrigo Boito, Gaetano Donizetti, Georg Friedrich Händel, Rosendo Mato Hermida, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi. I biglietti oMaggio si ritirano alla biglietteria del Teatro. Solo 600 posti, causa misure anti-covid Leggi su firenzepost

