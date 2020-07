Fiorentina, Kouamé sfida il Verona: «Vogliamo fare risultato» (Di venerdì 10 luglio 2020) Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha parlato della prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha parlato, ai canali ufficiali del club viola, della sfida di campionato di domenica contro l’Hellas Verona. VOGLIA DI VINCERE – «Il Verona è una buona squadra e sono ottavi in classifica. Ma è una partita che va giocata e cercheremo di fare risultato, giochiamo in casa e vedremo come si metterà la sfida. A disposizione del mister? Sì, il calcio è quello che voglio fare e se l’allenatore mi chiama io sono contento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

