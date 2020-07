Fiocchi rosa al Bioparco di Roma: nascono 2 cucciole di Leone Asiatico (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di Leone nati lo scorso 29 aprile al Bioparco di Roma. La nascita di queste femmine di Leone Asiatico (Panthera leo persica), uno degli animali a maggior rischio di estinzione del Pianeta, è un evento storico perché è la prima volta che accade all’interno del Giardino zoologico della Capitale. “La nascita di questi due cuccioli di Leone Asiatico è un’ottima notizia. Un vero e proprio simbolo di speranza e di rinascita. Il Bioparco di Roma è un posto unico, dove i nostri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiocchi rosa al Bioparco di Roma: nascono 2 cucciole di Leone Asiatico (VIDEO) - _ximightbewrong : @Andromedableah Sì assolutamente, se la vuoi vedere cerca su Instagram il profilo della mamma (la trovi come @/ello… - fancygsquad : RT @ariannewahid: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta qu… - ConviviumReport : Vitello tiepido cotto al rosa, spuma di salsa tonnata, fiocchi di katsuobushi e emulsione di soia e agrumi chef Ant… - FrasiAVoiAmici : E' per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità...(Jovanotti)???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocchi rosa Fiocco rosa al circo Madagascar: è nata un’altra zebra Youtvrs Covid19, la speranza arriva da Manerbio: 16 nascite in un solo giorno

Dopo cinque mesi a Manerbio è il momento della speranza. Nello stesso ospedale, dove si sono registrati i primi casi di Covid 19 della provincia di Brescia, si sono contate 16 nuove nascite in sole 24 ...

Camposampiero, tre parti con tre gemelli: «Un evento eccezionale»

I fiocchi rosa e azzurri sono stati appesi, è andato davvero tutto bene, e la sanità locale festeggia una situazione di eccellenza che sembrava impossibile da raggiungere appena pochi mesi fa ...

Dopo cinque mesi a Manerbio è il momento della speranza. Nello stesso ospedale, dove si sono registrati i primi casi di Covid 19 della provincia di Brescia, si sono contate 16 nuove nascite in sole 24 ...I fiocchi rosa e azzurri sono stati appesi, è andato davvero tutto bene, e la sanità locale festeggia una situazione di eccellenza che sembrava impossibile da raggiungere appena pochi mesi fa ...