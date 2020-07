Final Eight Champions League, sfide affascinanti per le italiane: l’Atalanta pesca il Paris Saint-Germain (Di venerdì 10 luglio 2020) Quattro squadre già qualificate, le restanti si conosceranno il 7-8 agosto con le partite di ritorno degli ottavi di Finale. La Champions League conosce intanto oggi il tabellone ufficiale, che determinerà gli scontri della Final Eight in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Già qualificata l’Atalanta per il rush Finale portoghese, mentre Juventus e Napoli dovranno superare agli ottavi di Finale gli ostacoli Lione e Barcellona. Questi gli accoppiamenti e il tabellone fino alla Finale di Lisbona sorteggiato a Nyon: Ottavi di Finale (7-8 agosto): Bayern Monaco-Chelsea (3-0) Barcellona-Napoli (1-1) Manchester City-Real Madrid (2-1) Juventus-Lione (0-1) Quarti di Finale (12-15 ... Leggi su sportfair

