Film stasera su Rai 2: Scatti di follia, scopriamo la trama (Di venerdì 10 luglio 2020) Ancora un venerdì sera all’insegna del giallo su Rai 2 e come sempre andiamo alla scoperta della trama del Film che vedremo oggi in prima serata. Per il 10 luglio 2020, Rai 2 propone il Film Scatti di follia, un Film diretto da Doug Campbell con Linsey Godfrey e Joshua Hoffman, che racconta la storia di Jennifer Higgins, una fotografa di moda con gravi problemi mentali. Volete scoprire qualche dettaglio in più sulla trama del Film che andrà in onda oggi su Rai 2? Allora continuate pure leggendo le anticipazioni. Scatti DI follia: LA trama DEL Film SU RAI 2 Jennifer sembra avere tutte le carte in regola per diventare una fotografa di ... Leggi su ultimenotizieflash

«Eravamo al lavoro sulle Lake Como film nights, stavamo lavorando all’edizione di quest’anno del nostro festival del cinema di paesaggio, quando tutto si è fermato». Il racconto di Alberto Cano ripren ...

La Cineteca porta un film al presidio Fiac

Diversivo cinematografico, ma non più di tanto, stasera nel piazzale della Fiac compressori, con i lavoratori che da un mese e mezzo ormai manifestano la loro protesta contro la proposta di chiusura d ...

