Fifa 20: Bruno Fernandes è il POTM di giugno della Premier League! SBC disponibile! (Di venerdì 10 luglio 2020) Bruno Fernandes è il vincitore del POTM di giugno della Premier League! Il giocatore del Manchester United si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Coady Ings Jimenez Martial Saint-Maximin Il vincitore del POTM di giugno della Premier League, come accaduto in passato, ha ricevuto una speciale card in Fifa 20 … L'articolo Fifa 20: Bruno Fernandes è il POTM di giugno della Premier League! SBC disponibile! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

Sampdoria, buone notizie riguardo la querelle con lo Sporting Lisbona per Fernandes. La FIFA si pronuncia su un caso analogo Buone notizie per la Sampdoria sulla querelle Bruno Fernandes-Sporting Lisb ...

