Ferrari - L'onboard di Marc Gené al Mugello - VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo storico passaggio della Formula 1 al Mugello per la stagione 2020, ufficializzato oggi e programmato per il weekend del 11-13 settembre, per la Ferrari coinciderà con una ricorrenza speciale. Nelloccasione, infatti, il Cavallino celebrerà la gara numero mille della Scuderia nel Mondiale: non a caso il nome conferito al GP è stato Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. Ecco come si affronta. La Casa di Maranello ha anche diffuso un VIDEO in cui Marc Gené percorre un giro completo del tracciato, che per la prima volta nella sua storia ospiterà il Circus, a bordo di una monoposto Ferrari di qualche anno fa. Il 23 giugno scorso, Leclerc e Vettel erano scesi in pista al Mugello (struttura, lo ricordiamo, di ... Leggi su quattroruote

Vi riportiamo un giro onboard del circuito del Mugello, tracciato che a settembre ospiterà il primo Gran Premio di Toscana e Ferrari 1000. Dopo la “dipartita” di alcuni round asiatici ...

Ferrari 308 GTB Gruppo 4 con cambio manuale in azione!

La Ferrari 308 GTB Gruppo 4 che trovate nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da HillClimb Monsters, è stata costruita e guidata dal pilota rumeno Horatiu Ionescu Cristea. In ...

