Fermiamo la strage dei pulcini maschi in Italia | ogni anno 40 milioni vengono uccisi per le uova FOTO E VIDEO

Fermiamo la strage dei pulcini maschi in Italia: ogni anno 40 milioni vengono uccisi per le uova

ogni anno in Italia sono 40 milioni i pulcini maschi che vengono uccisi per la produzione di uova, ma la soluzione esiste. Animal Equality mostra le immagini, pubblicando oggi il primo report sul tema in Italia e lanciando un appello al Governo, proponendo misure per l'introduzione della tecnologia già usata in Germania e tanti altri paesi europei. Animal Equality lancia oggi la campagna "Fermiamo la strage dei pulcini maschi", con un appello al Governo Italiano per chiedere che anche le istituzioni appoggino pubblicamente e promuovano l'introduzione di tecnologie che evitino

Si chiama “Fermiamo la strage dei pulcini maschi” e racconta il triste fenomeno che vediamo nelle immagini di Aussie Farms allegate all’appello e nel report esclusivo realizzato dai ricercatori di Ani ...

Ogni anno in Italia sono 40 milioni i pulcini maschi uccisi per la produzione di uova.

Milano, 10/07/2020 – Animal Equality lancia oggi la campagna “Fermiamo la strage dei pulcini maschi”, con un appello al Governo italiano per chiedere che anche le istituzioni appoggino pubblicamente e ...

