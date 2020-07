Facebook cancella la pagina di Altaforte. La casa editrice: “Censura inaccettabile, procediamo per vie legali” (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – A tutto dovrebbe esserci un limite, in particolare alla pericolosa deriva censoria. Eppure Facebook ha deciso arbitrariamente di far calare la mannaia anche su una casa editrice. Già, la “policy” politicamente corretta del social network ha infatti colpito la pagina di Altaforte Edizioni, cancellandola a quanto pare definitivamente. Un’operazione che si commenta da sola, perché se mettere un bavaglio alla cultura è sempre deprecabile, farlo quando si evoca continuamente la libertà di espressione (poi puntualmente negata) è degno della peggior antinomia prodotta sin qui dal pensiero unidimensionale. Ma Facebook come ha attivato la ghigliottina mediatica nel caso di specie? Dapprima oscurando la ... Leggi su ilprimatonazionale

Milano. Due giorni fa Facebook ha cancellato oltre cento pagine e account legati a Roger Stone, l’ex consigliere trumpiano e amico personale del presidente, condannato in via definitiva per diversi ca ...

Pierluigi Diaco dice addio: “E’ una dittatura, cancello tutto”

Il giornalista Pierluigi Diaco prendere una decisione a sorpresa: il messaggio del conduttore di Io e Te su Twitter annuncia l’addio ai social Pierluigi Diaco dice basta. Il giornalista e conduttore d ...

