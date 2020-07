Facebook cancella la pagina di Altaforte Edizioni, è bufera: “Un bavaglio alla cultura” (Di venerdì 10 luglio 2020) Facebook cancella la pagina di Altaforte Edizioni per incitamento all’odio, si scatena la bufera. Primati Nazionali attacca il social di Zuckerberg Pubblicazione di contenuti che incitano all’odio. E’ questo il motivo per cui è stata cancellata la pagina da Facebook la pagina di Altaforte Edizioni. La notizia è arrivata tramite il sito web Primato Nazionale, il quale in maniera polemica si è scagliato contro il social di Mark Zuckenberg. “Un bavaglio alla cultura. A tutto dovrebbe esserci un limite, specialmente su un tema come quello della censura. Invece Facebook ha arbitrariamente deciso ... Leggi su bloglive

"A tutto dovrebbe esserci un limite, in particolare alla pericolosa deriva censoria. Eppure Facebook ha deciso arbitrariamente di far calare la mannaia anche su una casa editrice. Già, la 'policy' pol ...

La pagina Facebook di Altaforte Edizioni è stata cancellata da Facebook per aver pubblicato contenuti che incitano all’odio. A darne notizia il sito web Il Primato Nazionale, parlando di "bavaglio all ...

