Fabbri, errore fatale in Roma-Parma: probabile stop fino al termine della stagione (Di venerdì 10 luglio 2020) Brutte notizie per l’arbitro Michael Fabbri, che potrebbe non vedere più il terreno di gioco della Serie A fino al termine della stagione 2019/2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’errore commesso nella gara arbitrata mercoledì 8 luglio, Roma-Parma, è stato giudicato piuttosto grave dai vertici a tal punto da fermarlo fino a fine campionato. Era il minuto 73′, quando Fabbri era stato richiamato al Var per visionare le immagini di un potenziale calcio di rigore. Il braccio di Mancini era palesemente largo e tutto faceva presagire ad un rigore, ma a sorpresa il direttore di gara non ha concesso il tiro dagli 11 metri, lasciando proseguire tra lo stupore ... Leggi su sportface

