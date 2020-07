Eventi Napoli 11-12 luglio: Massimiliano Gallo inaugura l’estate dell’Arena Flegrea (Di venerdì 10 luglio 2020) Eventi a Napoli di sabato 11 e domenica 12 luglio: Massimiliano Gallo inaugurerà all’Arena Flegrea la rassegna “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”. La fase 3 è coincisa con l’arrivo dell’estate, che a Napoli sarà piena di Eventi (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione al Covid 19). Il fine settimana che comprende sabato 11 e domenica 12 luglio è pieno di appuntamenti da non perdere: ecco i principali. Arena Flegrea: Massimiliano Gallo in Resilienza 2.0 – Comiche istruzioni per risorgere da un disastro Toccherà a Massimiliano Gallo ... Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Eventi Napoli Eventi gratuiti a Napoli nel weekend dal 10 al 12 luglio 2020 Napolike Comicon Extra: Il programma completo tra incontri e eventi online

Nonostante l’edizione 2020 sia stata cancellata, il Napoli Comicon non abbandona gli appassionati, e presenta quindi il programma della versione virtuale nota come Comicon Extra. Costruita in parte su ...

Estate a Corte è la rassegna napoletana dedicata al grande cinema

I celebri Quartieri Spagnoli di Napoli sono pronti ad ospitare Estate a Corte, una rassegna cinematografica ricca di eventi esclusivi. Organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, Movies Event ...

