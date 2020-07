Europa League, per l’Inter Rangers o Bayer Leverkusen. Roma, dopo il Siviglia Olympiacos o Wolverhampton (Di venerdì 10 luglio 2020) Ripartono le coppe e riparte anche l'Europa League. dopo la lunga sosta a causa dello stop per il coronavirus, anche l'Europa League è pronta a scendere in campo. Le sfide si terranno dal 5 e 6 agosto, quando si giocheranno otto partite: sei match di ritorno e due sfide secche, quelle che vedranno protagoniste Inter e Roma. Alle 13 a Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la Final-Eight, il format scelto dalla UEFA per completare la competizione.Queste le date scelte per terminare il torneo:5-6 agosto: ritorno degli ottavi di finale10-11 agosto: quarti di finale16-17 agosto: semifinali21 agosto: finale a ColoniaQueste le squadre e la situazione in questo momento:Rangers-Bayer Leverkusen 1-3 (Andata)Wolfsburg-Shakhtar ... Leggi su itasportpress

