Europa League: Leverkusen ai quarti per l’Inter, Roma contro Olympiacos o Wolves (Di venerdì 10 luglio 2020) Inter contro Rangers o Bayer Leverkusen; Roma contro una tra Olympiacos e Wolves. Sempre che le italiane impegnate in Europa League superino i rispettivi avversari agli ottavi: il Getafe e il Siviglia. Il sorteggio di Nyon che ha delineato il tabellone della seconda coppa continentale non è andato male per le italiani. I nerazzurri troveranno realisticamente i tedeschi, dopo aver vinto 3-1 in Scozia. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Wolfsburg-Shakhtar (1-2 all’andata) contro Eintracht-Basilea (0-3 all’andata) Istanbul Basaksehir-Copenhagen (1-0 all’andata) contro LASK-Manchester United (0-5 all’andata) Olympiacos-Wolverhampton (1-1 ... Leggi su ilnapolista

