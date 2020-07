Europa League, Inter e Roma potranno incrociarsi solo in finale (Di venerdì 10 luglio 2020) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Inter e Roma potranno incrociarsi solo in finale in Europa League. Disegnato a Nyon il tabellone della Final Eight che si disputerà in Germania dal 5 al 21 agosto, con ultimo atto a Colonia. Nerazzurri e giallorossi disputeranno – sempre in Germania – i rispettivi ottavi con Getafe e Siviglia in gara secca mentre negli altri sei accoppiamenti sono in sospeso le sfide di ritorno, in programma fra il 5 e il 6 agosto nelle sedi originarie. Se l'Inter staccherà il biglietto per i quarti, incrocerà quasi certamente il Bayer Leverkusen (3-1 a Glasgow contro i Rangers) per poi affrontare in semifinale con tutta probabilità una fra Shakthar Donetsk (gli ... Leggi su iltempo

