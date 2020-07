Esonero dai ticket e centri specializzati: cosa cambia con la legge sulla cefalea cronica malattia sociale (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri al Senato è stato dato il via libera definitivo al testo per il riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale. Il testo approvato, di un solo articolo, indica quali devono essere le condizioni perché una persona con cefalea possa essere definita malata cronica: a) emicrania cronica e ad alta frequenza; b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; c) cefalea a grappolo cronica; d) emicrania parossistica cronica; e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione; f) emicrania continua. Il testo finale, frutto del lavoro ... Leggi su nextquotidiano

Il testo finale, frutto del lavoro della deputata del Partito Democratico Giuditta Pini e della senatrice della Lega Arianna Lazzarini, prevede che per chi ne soffre sia possibile l’esonero da alcuni ...

