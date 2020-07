Eriksen: "Inter? Felice di essere qui. La prima volta a San Siro ho sentito addosso gli occhi del mondo" (Di venerdì 10 luglio 2020) Christian Eriksen ha rappresentato senz'altro il botto del mercato invernale dell'Inter, che lo ha prelevato dal Tottenham per 20 milioni di euro. Fin qui l'avventura nerazzurra non è andata come speravano tutti, ma il trequartista danese, protagonista di un video pubblicato dal club Interista sui propri canali social, ha rilasciato una piccola Intervista dove ha raccontato le sue prime sensazioni all'arrivo in Italia. "Oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. Quando ho giocato la mia... Leggi su 90min

