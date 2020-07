Era stupenda in Spiderman: oggi a 38 anni diversissima, non sembra lei… [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ il primo Spiderman, quello con Toby Maguire e Kirsten Dunst. E’ il 2002 e gli effetti scenici sono avveniristici; i fan dell’uomo ragno sono conquistati dalla trilogia e non riescono a dimenticarla. Kirsten Dunst interpretava la bella Mary Jane, la donna che ha fatto innamorare Peter Parker. Di anni ne sono trascorsi parecchi e la carriera di Dunst ha fatto un enorme balzo in avanti. Un’attrice talentuosa che ha conquistato Hollywood e ha recitato al fianco dei più grandi. oggi, nel 2020, è diventata così… Kirsten Dunst: da Jumanji a Marie Antoinette di Sofia Coppola Un curriculum impressionante quello di Dunst. Ha iniziato da giovanissima; ha infatti debuttato nel 1989 in New York Stories di Woody Allen. Da lì, l’attrice di origini tedesche ha saputo farsi strada e ha ... Leggi su velvetgossip

annamaugeri : @Blanka33426537 @aydan_m_ In ogni caso non c’è comparazione. Ozge è molto più avanti dell’altra attrice. Hanno con… - min_songgi : @5HINeenism è un Dark italiano che ci ha provato ma non ci è riuscito lol l'ho trovato eseguito male, l'idea era ca… - sophia23s1 : @Brasciola_9 Quanto era bella quella serie? Io la amavo, stupenda - giocarmon : _*_ Sull'isola, come diceva il capitano, era successo un miracolo. Il prete si era innamorato di una stupenda raga… - _justchilldude_ : @pottervato Questo purtroppo credo sia inevitabile, però hai detto che è una persona stupenda...probabilmente conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Era stupenda Il padre dello scooterista morto: "Era un figlio stupendo, ringrazio tutti i livornesi" Il Tirreno Era stupenda in Spiderman: oggi a 38 anni diversissima, non sembra lei… [FOTO]

E’ il primo Spiderman, quello con Toby Maguire e Kirsten Dunst. E’ il 2002 e gli effetti scenici sono avveniristici; i fan dell’uomo ragno sono conquistati dalla trilogia e non riescono a dimenticarla ...

E’ il primo Spiderman, quello con Toby Maguire e Kirsten Dunst. E’ il 2002 e gli effetti scenici sono avveniristici; i fan dell’uomo ragno sono conquistati dalla trilogia e non riescono a dimenticarla ...