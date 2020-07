Era Katherine Mayfar in “Desperate Housewives”: oggi ha 64 anni e… [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Desperate Housewives è una serie ideata da Marc Cherry e prodotta dalla rete televisiva ABC. È andata in onda dal 2004 al 2012. Lo show narra la vita di quattro casalinghe: Gabrielle, Susan, Bree, Lynette a cui poi si aggiungerà Katherine Mayfar. Ambientata nella fittizia città di Fairview, le donne si trovano ad affrontare le loro vicende quotidiane e i misteri che sconvolgono il loro quartiere di Wisteria Lane. La serie è un insieme di generi tra il dramma, il giallo e la soap opera ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Le protagoniste sono diventate le “casalinghe disperate” più famose e la new entry dalla quarta stagione, Katherine Mayfar, ha portato una novità nella serie. Il suo personaggio nasconde un grosso segreto tenuto all’oscuro per ... Leggi su velvetgossip

sircdtoDE : @Fraaa011 No perché ha la cura nel sangue! Questo successe a Katherine perché le era stata tolta - ronvhermione : @HUGMEL0U Io so che quella che indossava Nina per interpretare Katherine era una parrucca - Friezagirl1 : RT @dreadfullypale: elena gilbert era probabilmente uno dei personaggi più noiosi della serie. nelle prime stagioni si sopportava, aveva de… - dreadfullypale : elena gilbert era probabilmente uno dei personaggi più noiosi della serie. nelle prime stagioni si sopportava, avev… - rossiscarlet : @neenshug Elena era uno dei miei personaggi preferiti ma poi col passare delle stagioni non so era un pò una palla… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Katherine L'attore Michael Fassbender correrà in ELMS con il team Proton! Motorsport.com, Edizione: Italia Era Katherine Mayfar in “Desperate Housewives”: oggi ha 64 anni e… [FOTO]

Desperate Housewives è una serie ideata da Marc Cherry e prodotta dalla rete televisiva ABC. È andata in onda dal 2004 al 2012. Lo show narra la vita di quattro casalinghe: Gabrielle, Susan, Bree, Lyn ...

I figli con l’allievo 12enne e le nozze. La storia che scandalizzò l’America

Alla fine degli anni ‘90 Mary Katherine Schmitz Letourneau fece impennare le vendite dei tabloid per una relazione proibita con Vili Fualaau, un suo studente. La definiva "incontrollabile unione di co ...

Desperate Housewives è una serie ideata da Marc Cherry e prodotta dalla rete televisiva ABC. È andata in onda dal 2004 al 2012. Lo show narra la vita di quattro casalinghe: Gabrielle, Susan, Bree, Lyn ...Alla fine degli anni ‘90 Mary Katherine Schmitz Letourneau fece impennare le vendite dei tabloid per una relazione proibita con Vili Fualaau, un suo studente. La definiva "incontrollabile unione di co ...