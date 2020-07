Era Anastasia Steel in 50 Sfumature di Grigio: oggi a 30 anni capelli lunghissimi, diversa [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella trilogia di 50 Sfumature di Grigio è Anastasia Steel, la protagonista indiscussa. I libri prima, i film poi, hanno fatto discutere; l’alto tasso di scene intime e l’argomento – padrone e sottomessa – hanno incuriosito, ma allo stesso tempo hanno creato non poche polemiche. Ad ogni modo, per interpretare i ruoli di Anastasia e Christian sono stati selezionati Dakota Johnson e Jamie Dornan. Riguardo all’interprete femminile, i lettori affezionati hanno avuto delle remore, Dakota non rispecchiava pienamente l’idea che i fan si erano costruiti di Anastasia. Nonostante le prime titubanze, Dakota è entrata nella parte nel migliore dei modi e la sua interpretazione è piaciuta a tutti. Riguardo alle Sfumature, tutti ... Leggi su velvetgossip

