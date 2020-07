Ennesimo girone da ritorno da incubo per l'Inter: nemmeno Conte è riuscito ad invertire il trend degli ultimi anni (Di venerdì 10 luglio 2020) L'Inter ci è ricascata per l'ennesima volta. I nerazzurri dopo aver disputato un ottimo girone d'andata ed aver messo insieme la bellezza 46 punti (frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta) hanno nuovamente commesso l'errore di gettare alle ortiche tutto l'ottimo lavoro svolto nella prima metà di campionato disputando un girone di ritorno da incubo come già accaduto in passato sotto le gestioni Mancini e Spalletti. nemmeno #Conte sta riuscendo a guarire l'Inter dal male misterioso... Leggi su 90min

