Emergenza Covid: proroga fino a fine 2020, le conseguenze (Di venerdì 10 luglio 2020) Con ogni probabilità, l’Emergenza Covid sarà prorogata fino alla fine del 2020 per l’Italia. Cosa comporta e quali le motivazioni Giuseppe Conte (Fonte foto: Getty Images)Non è solo un’indiscrezione riportata dai maggiori mezzi di stampa del Paese, ma anche un’idea confermata, per adesso solo vocalmente, dal Presidente Giuseppe Conte, in occasione della cerimonia del Mose di Venezia. Lo stado di Emergenza per il Coronavirus, sarà prorogato in Italia, fino a dicembre 2020. Ad oggi, il primo stato d’Emergenza dichiarato in gennaio, ha come data di scadenza quella del 31 luglio 2020, data quindi imminente. Per ... Leggi su chenews

