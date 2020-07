Ema Stockholma: “Mia madre mi picchiava”, il racconto drammatico a La vita in diretta (Di venerdì 10 luglio 2020) Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, è una modella, conduttrice radiofonica e dj molto famosa. Dopo aver esordito a soli 15 anni nel modo della moda per prestigiose firme approda nel mondo della musica come dj. È diventata nota nei locali più in voga e non solo. Di recente Ema Stokholma è stata ospite a “La vita in diretta” raccontandosi e rivelando la sua difficile adolescenza segnata da un rapporto turbolento con la madre. La conduttrice del programma di Rai Uno Andrea Delogu era visibilmente commossa e a stento tratteneva le lacrime. Ema Stokholma: “Mia madre mi picchiava sin da piccola…” Nella puntata del 9 luglio 2020 la dj ha parlato del suo libro “Per il mio bene” nel quale racconta il periodo doloroso che ha segnato la sua ... Leggi su velvetgossip

