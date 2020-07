Elicottero caduto nella riserva naturale Tevere Farfa (Di venerdì 10 luglio 2020) In zona Nazzano Romano, nella riserva naturale Tevere Farfa, un Elicottero civile è caduto nel Tevere intorno alle ore 17 di oggi, venerdì 10 luglio 2020. Secondo alcuni testimoni il velivolo avrebbe toccato i fili dell'alta tensione prima di cadere in acqua e inabissarsi. La caduta dell'aereo è avvenuta vicino al ristorante "Piccolo Paradiso", ma le persone che erano nel locale hanno detto di non essersi accorti di nulla. Sono in corso le ricerche per trovare l'equipaggio del velivolo e sono all'opera i vigili del fuoco con squadre di terra, aria e mare, cioè con l'Elicottero Drago 58 e un team di sommozzatori. Sono affiancati dai guardaparco della riserva che conoscono bene la zona e ... Leggi su blogo

