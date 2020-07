Elezioni nella Repubblica Dominicana: vince l'opposizione (Di venerdì 10 luglio 2020) Il partito della liberazione Dominicana dopo decenni di governo perde le Elezioni. Le vince il partito di opposizione guidato da Luis Abinader, che ha promesso lotta alla corruzione, piaga del Paese. Le Elezioni presidenziali tenutesi nella Repubblica Dominicana lo scorso 5 luglio hanno comportato una svolta importante. Il partito della liberazione PLD al governo da diversi mandati e guidato da Gonçalo Castillo ha perso le Elezioni. Sono state vinte dall'altro grande partito: il (...) - Tribuna Libera / Elezioni, Repubblica Dominicana Leggi su feedproxy.google

Arezzo, per vice sindaco Gamurrini possibile candidatura alle elezioni nella lista della Lega

Coronavirus, guerriglia urbana in Serbia: violente proteste davanti al Parlamento

Prima delle elezioni del 21 Giugno il governo aveva rimosso praticamente tutte le restrizioni, sostenendo che il virus si fosse indebolito. Restrizioni anti-covid, a Belgrado guerriglia nella notte l ...

Elezioni regionali: Pieroni e Nardini (Pd) si ricandidano

Dopo la ricandidatura di Antonio Mazzeo, nella fila dei consiglieri regionali Pd annunciano la conferma del proprio impegno anche Andrea Pieroni ed Alessandra Nardini. Andrea Pieroni annuncia che "mi ...

