Eleonora Boi in bikini | Instagram diventa bollente – Foto

Eleonora Boi si mostra in bikini: il décolleté è da urlo, like a pioggia e cardiopatici a rischio. La bella sarda si mostra in forma più che mai Eleonora Boi si sta godendo le vacanze in piscina e mostra un fisico decisamente al top. La bella giornalista è apparsa più in forma che mai in un bikini che mette in risalto il suo super décolleté, l'arma che avrà usato per conquistare anche Danilo Gallinari, cestista che milita in Nba, ad Oklahoma. E proprio nella città degli Stati Uniti, ha vissuto la quarantena insieme al fidanzato. Lontana dal mare ha quindi deciso di rilassarsi in piscina per la gioia dei suoi tanti follower che l'hanno riempita di like, oltre 20mila in pochissimo tempo. E' appoggiata ad un ...

Gabry9416 : @SandrHakimi @DilettaLeotta È talmente bona che la plastica me la dimentico...cmq ci sono anche altre meglio. Per m… - GarauPina : Eleonora Boi su IG: ' Io festeggio Sant'Efisio, quella è la mia festa ' Stima -