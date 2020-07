Eco-trekking, passeggiare nella natura raccogliendo i rifiuti è la nuova tendenza: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 10 luglio 2020) “La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi”, scriveva Bruce Chatwin. Il terreno però sui cui camminare, rispetto a quello degli anni Sessanta in cui scriveva questo autore, è ben diverso. Al giorno d’oggi anche in luoghi che dovrebbero essere contraddistinti da natura incontaminata, sopra l’erba e accanto al sottobosco, è ben presente un’altra materia per niente organica, che sembra spuntare senza grande fatica: è la plastica dei rifiuti abbandonati dall’uomo sia per distrazione, ma soprattutto per noncuranza. Non si tratta però solo di scarti plastici, come bottigliette e confezioni degli snack, ma di tanti altri prodotti usa e getta non biodegradabili se non in centinaia o migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Estate in città metropolitana: gli appuntamenti della settimana e del week-end. Concerti, spettacoli, trekking e degustazioni... dal 6 al 12 luglio sono tanti gli eventi in programma. Poesia, musica, ...

E’ il percorso scelto per il photo walking tour, che avrà luogo tutti i giovedì di luglio e agosto, dalle 17.00 alle 20.30 circa E’ il percorso scelto per il photo walking tour, che avrà luogo tutti i ...

