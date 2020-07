Ecco quanto costa un Gb di traffico dati nel mondo. L’Italia è tra i paesi più economici (Di venerdì 10 luglio 2020) Nell'analisi "What does 1Gb of Mobile Data Cost in Every Country", il nostro paese ha un costo di 0,43 dollari al GB utilizzato. Meglio di noi fanno solo India, Israele e Kirghizistan Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quanto Fondi per le scuole post Covid: ecco quanto riceveranno i comuni della provincia Vivi Web TV Milano, H&M chiude due negozi e trasferisce 70 dipendenti: "Uno dovrà andare ad Ancona"

Negozi H&M chiusi a Milano, dipendenti trasferiti fuori provincia: "Vogliono metterli in difficoltà" I 70 lavoratori dei due negozi di H&M che sono rimasti chiusi a Milano dopo il lockdown saranno tra ...

StopHateForProfit: cosa c'è dietro la fuga delle grandi marche da Facebook

Unilever, North Face, Levi's, Coca-Cola sono alcuni dei grandi marchi che hanno deciso di abbandonare la pubblicità sui social network. Non è una campagna simbolica visto che pochi soggetti controllan ...

