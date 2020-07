"Ecco il piano per spendere i soldi del Mes". Parla Speranza (Di venerdì 10 luglio 2020) Economia ma non solo: c’è ragione o no per essere ottimisti sui prossimi mesi dell’Italia? Abbiamo passato qualche minuto (47) al telefono con Roberto Speranza (linea sempre perfetta, con improvvise interferenze solo quando si è Parlato dell’eventuale ingresso di Berlusconi in maggioranza: “Non rie Leggi su ilfoglio

Rinaldi_euro : Ecco i 18 tedeschi che comandano a Bruxelles - Startmag - matteosalvinimi : Altro che fregature come il “bonus vacanze”, per ripartire l’Italia ha bisogno di un grande piano fiscale e normati… - c_appendino : Non tutti sanno cos’è un Piano Regolatore Generale (PRG) ma tutti, proprio tutti, vi hanno a che fare ogni giorno ??… - Kalmha : RT @ilfoglio_it: La promessa del vaccino anti-Covid entro l'anno, il sì a una legge per la tutela dei medici. Anticipazione dell'intervista… - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: La promessa del vaccino anti-Covid entro l'anno, il sì a una legge per la tutela dei medici. Anticipazione dell'intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco piano Tram a Padova, ecco il piano anti-code per la seconda linea: 12 microcantieri Il Mattino di Padova "Ecco il piano per spendere i soldi del Mes". Parla Speranza

Economia ma non solo: c’è ragione o no per essere ottimisti sui prossimi mesi dell’Italia? Abbiamo passato qualche minuto (47) al telefono con Roberto Speranza (linea sempre perfetta, con improvvise i ...

Ecco l’ultimo album di Mario Mariani Presentazione con un concerto sul Nerone

Verrà presentato domani, con un concerto sulla vetta del Nerone (presso il Rifugio Corsini, a pochi metri dalla Grotta dei Prosciutti), V.I.T.R.I.O.L. l’ultimo album di Mario Mariani. Chi pensa a un r ...

Economia ma non solo: c’è ragione o no per essere ottimisti sui prossimi mesi dell’Italia? Abbiamo passato qualche minuto (47) al telefono con Roberto Speranza (linea sempre perfetta, con improvvise i ...Verrà presentato domani, con un concerto sulla vetta del Nerone (presso il Rifugio Corsini, a pochi metri dalla Grotta dei Prosciutti), V.I.T.R.I.O.L. l’ultimo album di Mario Mariani. Chi pensa a un r ...