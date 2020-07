E’ online da oggi il videoclip di “Facci Caso”, il nuovo brano di La Camba (Di venerdì 10 luglio 2020) LA Camba Oltre 10 milioni di copie vendute delle canzoni da lei scritte e portate al successo da PAUSINI, CARBONI, AMOROSO, NEK, EMMA, MASINI, ELODIE, ANNALISA oggi torna sulle scene con FACCI CASO Il videoclip è online https://www.youtube.com/watch?v=rwt LCK0qCI E il brano è in radio e nei digital store! “Quando sei felice, almeno, facci caso” E’ online da oggi, 10 luglio, il videoclip di “Facci Caso”, il nuovo travolgente brano con cui La Camba (nome d’arte di Federica Camba), torna sulle scene, dopo aver collezionato innumerevoli Dischi d’Oro e di Platino con le sue canzoni scritte anche per grandi ... Leggi su romadailynews

Noiconsalvini : STOP EQUITALIA, VITALIZI E IMMIGRATI: 200MILA FIRME IN UN GIORNO, SI PUÒ FIRMARE ANCHE OGGI E ONLINE ??Vieni a firm… - NeveAmica : RT @posillipostore: Oggi, dal porto di Posillipo, è partita la prima nave che collegherà Napoli - Gubbio con tre tratte giornaliere. Bigli… - JohnRambo2014 : RT @posillipostore: Oggi, dal porto di Posillipo, è partita la prima nave che collegherà Napoli - Gubbio con tre tratte giornaliere. Bigli… - ZoEmilyLife : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? Pedagogia Online oggi è... #BuonCompleanno ???? - PavoniG : RT @Cisl_Lazio: ??#rassegnastampa #Online #webmonitor ?? #dlsemplificazioni Il monito della @Cisl_Lazio oggi su @romadailynews. https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : online oggi

RomaDailyNews

Sword Art Online Alicization Lycoris è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC e Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di lancio che permette di scoprire alcune caratteristiche de ...Sì Con l’immaginazione si può trasformare la realtà, prendere il brutto e renderlo bello. Sembra un compito arduo, ma non impossibile. E sicuramente non lo è stato per Melissa Ceccon, giornalista e sc ...