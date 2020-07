E’ di nuovo Martusciello contro Mastella: “Si ricandida? Non entrerà neanche in Consiglio” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFinita la pax, Fulvio Martusciello riprende a gettare bordate all’indirizzo di Clemente Mastella. Una situazione paradossale, considerato che in Forza Italia – partito del quale Martusciello è autorevole dirigente – continua a militare la senatrice Sandra Lonardo (ancora in silenzio dopo che il marito ha annunciato il sostegno a Vincenzo De Luca, leggi qui). Con una nuova nota stampa, Martusciello interviene ancora sulle questione del capoluogo, prefigurando una sonora sconfitta di Mastella alle amministrative del 2021. “La coalizione di Mastella – dichiara il commissario di Forza Italia nel Sannio – arriverà terza ed eleggerà al massimo due consiglieri. Chi può scappi ora. È chiaro ... Leggi su anteprima24

Vico Equense: Martusciello, bene la nomina Vincenzo Cioffi Commisario politico di FI

Alessandrina da Ceppaloni: col marito o col partito? Lo scontro in Forza Italia e la senatrice impassibile

Lo scontro in atto, senza esclusioni di colpi, tra i berlusconiani sanniti ha una sua storia, E sarà concluso quando anche l’ultimo dei mastelliani sarà stato cacciato fuori dal “nuovo” capo il napole ...

