Durigon: Centro Italia abbandonato al proprio destino (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Nonostante i proclami di facciata e le innumerevoli passerelle del governo nazionale e di quello regionale, a distanza di anni ci tocca ancora constatare che Cittareale e i territori del reatino sono stati totalmente abbandonati al loro destino. Zero iniziative e risorse per garantire la ricostruzione e la ripresa del tessuto economico e sociale devastato dalla drammatica vicenda del terremoto che ha colpito duramente queste meravigliose zone”. Lo afferma l’on. Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro della Lega, nel corso dell’odierna visita al Comune di Cittareale dove ha incontrato il sindaco, Francesco Nelli. “Negli anni – continua Durigon – si sono susseguiti ben quattro commissari straordinari per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del ... Leggi su romadailynews

Roma, 10 lug. (askanews) - "Nonostante i proclami di facciata e le innumerevoli passerelle del governo nazionale e di quello regionale, a distanza di anni ci tocca ancora constatare che Cittareale e i ...