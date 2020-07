Drammatico incidente a Napoli 6 persone coinvolte: Natalia muore a 27 anni, sua sorella gravissima partorisce (Di venerdì 10 luglio 2020) Le ultime notizie arrivano da Napoli e riguardano un Drammatico incidente che ha visto coinvolte sei persone, oltre all’investitore. Purtroppo il bilancio è pesante: Natalia, una ragazza di 27 anni ha perso la vita. Altre cinque sono rimaste ferite. Di queste anche una donna che era al settimo mese di gravidanza, la sorella di Natalia. La bimba è stata fatta nascere subito dopo in ospedale. Mamma e figlia ora si trovano in terapia intensiva. Al volante della macchina, secondo quelle che sono le prime notizie arrivate da Napoli, c’era un ragazzo di 18 anni. Difficile ancora comprendere la dinamica precisa dell’incidente, saranno le forze ... Leggi su ultimenotizieflash

EcoLunigiana : #Lunigiana - Drammatico incidente ieri pomeriggio sull’autostrada A-15 all’altezza di Villafranca, tra gli svincoli… - zazoomblog : A14 drammatico incidente a Foggia: camion in fiamme muore l’autista - #drammatico #incidente #Foggia: - princigallomich : CERIGNOLA – DRAMMATICO INCIDENTE IN A14, MUORE IL CONDUCENTE DI UN CAMION IN FIAMME - princigallomich : CERIGNOLA – DRAMMATICO INCIDENTE IN A14, MUORE IL CONDUCENTE DI UN CAMION IN FIAMME - Le_Nfl : Un anno fa il drammatico incidente stradale che privò Kendrick Norton di un braccio. Ma il tackle dei Dolphins non… -