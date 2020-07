Dopo il Covid non facciamo finta di essere sani (Di venerdì 10 luglio 2020) HuffPost nei giorni scorsi ha dedicato l’apertura del giornale al cambiamento delle abitudini e dei consumi degli italiani con la vicenda Covid. Ma cosa è stata la vicenda Covid? Cosa ha rappresentato per determinare un cambio di abitudini e di consumi per le persone?A memoria d’uomo, non è mai accaduto nella storia che una parte rilevante della popolazione, un miliardo e mezzo di persone, sia stata chiusa nelle proprie dimore, blindata nelle proprie abitazioni per un periodo lungo, in alcuni casi un mese e in altri più di due, e assediata dalle più ataviche paure che possono colpire la psiche, come la paura dell’isolamento sociale, della morte, della fame e del dolore.Tutte queste paure hanno tormentato mezzo mondo che si è trovato chiuso nelle proprie case, in compagnia di internet e della ... Leggi su huffingtonpost

