“Dopo Enzo Capo, un altro di UeD”. Pamela Barretta, dopo le foto e il gossip, rompe il silenzio (Di venerdì 10 luglio 2020) La brusca rottura tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è nota a tutti i fan di Uomini e Donne. Protagonisti assoluti dell’ultimo periodo del dating show, dopo essere usciti dal programma lo scorso ottobre all’inizio del lockdown entrati già entrati in crisi e, una volta ritornati in studio, se ne sono dette di tutti i colori. Lo scontro era cominciato sui social ed è terminato in malo modo davanti a Maria De Filippi e gli altri volti del programma. Ormai sembra proprio che non ci sia niente da fare e tanto Pamela quanto Enzo stanno provando a voltare pagina. Soprattutto Pamela, a stare a sentire il gossip. La bellissima dama sarebbe già riuscita a mettere una pietra sopra al suo ex concentrandosi su ... Leggi su caffeinamagazine

ilfattovideo : “Fly sta meglio”, il comico Enzo Salvi posta un video con il pappagallo dopo l’aggressione: “Un ricordo indelebile” - Noovyis : (“Fly sta meglio”, il comico Enzo Salvi posta un video con il pappagallo dopo l’aggressione: “Un ricordo indelebile… - _DenGis : Miglior account nerazzurro dopo Enzo ed Emme, andava detto - Domenic97633723 : @matteosalvinimi Matteo...e grande Fly bellissimo pappagallo...???????????????? Saperlo tornato 8n forze e in salute dopo a… -