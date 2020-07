Donna azzannata in Salento mentre faceva jogging: colpa di un lupo? (Di venerdì 10 luglio 2020) Una turista è stata aggredita mentre stava facendo jogging in un villaggio turistico di Otranto, in provincia di Lecce. Stando alle prime ricostruzioni, l’artefice dell’aggressione potrebbe essere un lupo o un cane inselvatichito. Una turista di un villaggio turistico di Otranto, in provincia di Lecce, ha raccontato di esser stata azzannata mentre faceva jogging. La … L'articolo Donna azzannata in Salento mentre faceva jogging: colpa di un lupo? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

