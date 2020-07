Domenico Arcuri sul rientro a scuola: “Dieci milioni di mascherine al giorno” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza, è stato chiamato da pochi giorni a gestire la fase di ritorno alla normalità scolastica. Ha parlato inoltre di Immuni l’app che “non ha per ora raggiunto il target immaginato all’inizio”. Il numero di mascherine per poter riprendere in modo adeguato l’attività didattica in presenza è quello di dieci milioni. … L'articolo Domenico Arcuri sul rientro a scuola: “Dieci milioni di mascherine al giorno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NicolaPorro : ?? Con il #decretosemplificazioni e la decisione di far gestire la ripartenza delle scuole a Domenico #Arcuri avremo… - LegaSalvini : SCUOLA, IL COMMISSARIO #ARCURI GESTIRÀ LA RIPARTENZA. #SALVINI: HA GIÀ FALLITO SULLE MASCHERINE - mante : Domenico Arcuri il disastroso commissario per emergenza che dava sempre la colpa agli altri è stato nominato commis… - etiamomnes : RT @jacopo_iacoboni: “La app Immuni è molto utile, sta andando benissimo, è stat scaricata da 2 milioni di italiani” Domenico Arcuri 7 giug… - infoitinterno : Scuola, per la riapertura c'è Domenico Arcuri - -