Diritti tv, Sky piange miseria. Ma la Lega Serie A batte cassa (e non fa sconti) (Di venerdì 10 luglio 2020) Serie A, Diritti tv Il confronto ormai rovente tra Sky e la Lega Serie A potrebbe arrivare ad un ultimatum. Un’ultima possibilità, se pur ostile, prima della rottura definitiva: sette giorni concessi all’emittente satellitare per pagare 102,7 milioni di Diritti tv (con tanto di interessi e spese Legali). In caso di inadempienza, l’ente sportivo potrebbe tagliare il segnale delle partite alla pay tv, che da parte sua persiste nel muro contro muro, rivendicando una posizione di svantaggio in realtà opinabile. Al di là delle specifiche dispute sulle clausole contrattuali, va considerato che – nonostante l’interruzione del Campionato causa coronavirus – l’emittente satellitare in primavera non dovrebbe aver registrato ... Leggi su davidemaggio

clubdoria46 : #Dirittitv, scontro #Lega-#Sky: Rischio tifosi senza #SerieA #Sampdoria - infoitsport : Gazzetta - Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky: ADL insiste per spegnere i… - infoitsport : Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky - quezalt : Diritti TV Serie A, Sky Italia ricorre contro i vincoli sul web - MondoTV241 : Diritti tv, Sky chiede lo sconto sul prossimo anno. E intanto rischia il taglio del segnale #SKY #DIRITTITV -

Sky, ricorso per le partite online e lo sbarco di Amazon

