DIRETTA Sorteggi – Champions League ed Europa League – LIVE (Di venerdì 10 luglio 2020) DIRETTA Sorteggi – Manca ancora poco meno di un mese per rivedere le competizioni europee ma già da oggi ricominceremo ad assaporare qualcosa. Infatti si respira nuovamente aria di Champions League ed Europa League. L’appuntamento è per le ore 12 a Nyon dove saranno disegnati i tabelloni delle Final Eight di Champions League ed Europa League. Le squadre che sono già passate ai quarti di Finale di Champions League sono l’Atalanta, l’Atletico Madrid, il Lipsia ed il PSG. Queste quattro erano riuscite già a disputare i ritorni degli ... Leggi su giornal

infoitsport : LIVE: i sorteggi di Europa League in diretta dalle 13 - infoitsport : Sorteggi Champions, quarti di finale: segui la diretta su CalcioNapoli24 - tvdellosport : ?? SORTEGGI CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE ?? Tutto pronto a Nyon ?? Seguili con #Sportitalia in diretta LIVE - SkyTG24 : Champions League 2020, i sorteggi in diretta dalle 12: ecco dove seguirli - blogtivvu : Diretta sorteggi Champions League in Tv e streaming: dove seguirli -