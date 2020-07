Dietro storie di stupri spunta sempre un'attenuante per lo stupratore (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono colpevoli di tutto queste due ragazze. Colpevoli di avere solo quindici anni. Colpevoli di essere uscite di casa di sera. Colpevoli di aver scelto di partecipare ad un party sulla spiaggia. Colpevoli di aver bevuto a tal punto da essere fradicie, come stracci da strizzare e poi buttare via. Colpevoli di non esser state capaci di controllarsi, ma del resto, si sa, il senso della misura non appartiene mai alle donne, figuriamoci a delle donne per di più quindicenni... Colpevoli anche di aver scelto “l’amichetto” sbagliato, quello che all’apparenza sembrava buono, ma che poi si è rivelato essere tutt’altro. Colpevoli di esserla cercata, in ogni singola, sciagurata, scelta di quella notte, che non dimenticheranno più. La violenza, come una mannaia si è abbattuta su di loro, ma era inevitabile, vista la ... Leggi su huffingtonpost

