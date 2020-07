Di nuovo previsioni meteo weekend dal CALDO ai TEMPORALI e la GRANDINE (Di venerdì 10 luglio 2020) L’anticiclone, che ancora abbraccia l’Italia, sta per cedere il campo all’arrivo della coda di un fronte atlantico che si appresta a colpire più direttamente le regioni settentrionali. I primi TEMPORALI sulle Alpi rappresentano l’avvisaglia del peggioramento che si potrà rivelare anche robusto. La componente africana dell’anticiclone è alla base del CALDO e dell’afa ormai al culmine, in attesa del cambiamento severo che porterà ad un refrigerio. La colonnina di mercurio raggiunge localmente picchi di 35/36 gradi su aree interne delle regioni tirreniche, Sardegna e localmente la Val Padana. Il promontorio anticiclonico è costretto a ritirarsi per effetto dell’abbassamento di latitudine del flusso instabile e più fresco d’origine atlantica. Entra così ... Leggi su meteogiornale

