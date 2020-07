“Di nuovo insieme”. Benedetta Rossi, cosa era successo col marito Marco (Di venerdì 10 luglio 2020) Benedetta Rossi star ai fornelli e di Instagram. Tutti ormai conoscono la food blogger marchigiana che oltre a postare i suoi manicaretti adora condividere con il suo pubblico social la sua vita privata. Benedetta ha un seguito di oltre 3 milioni di follower su Instagram, tutti pronti a seguire i suoi consigli di cucina, gioire per i suoi successi e inondarla di affetto, come per esempio quando il cane Nuvola non era in forma. Benedetta Rossi condisce i suoi post con un ingrediente magico. Si chiama ironia e non c’è foto o video o storia che ne siano privi. È una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli, che si definisce con orgoglio “contadinotta”, che ride dei suoi vecchi look e delle prese in giro del marito Marco. ... Leggi su caffeinamagazine

virginiaraggi : È online il sito “Roma Innovation”, un nuovo spazio che rappresenta uno sguardo sui progetti di innovazione che abb… - NicolaMorra63 : Che pena scoprire ogni giorno un nuovo caso di meschinità! - matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - gewchaaan : RT @JohannesBuckler: E poi il 6 gennaio 2000 ricevetti da parte dell'OMS un nuovo incarico. Tre anni In Vietnam per il controllo delle mala… - swanvrose : JUNGKOOK È TORNATO DI NUOVO A CASA INSIEME A TAEHYUNG HO BISOGNO DI UN MINUTO PER METABOLIZZARE TUTTO QUESTO -

Ultime Notizie dalla rete : “Di nuovo Palestra Santa Margherita: via libera della Giunta al bando per l'individuazione della nuova gestione Il Nuovo Terraglio