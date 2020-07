Decreto sicurezza: irragionevole e contrario alla Costituzione impedire ai richiedenti asilo l'iscrizione anagrafica (Di venerdì 10 luglio 2020) La Corte Costituzionale, con il comunicato stampa odierno, ha informato oggi che l'art. 13 del Decreto sicurezza (DL 113/2018) è stato dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. di ASGI Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano in un giudizio ove un cittadino siriano, difeso dal prof. Valerio Onida e dall'avv. Alberto Guariso, aveva contestato il diniego di iscrizione anagrafica opposto dal Comune di (...) - Attualità / Immigrazione, Matteo Salvini, , richiedenti asilo, Decreto sicurezza Leggi su feedproxy.google

amnestyitalia : Mentre il parlamento temporeggia sulle modifiche ai #DecretiSicurezza la Consulta dichiara incostituzionale il divi… - 6000sardine : La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma contenuta nel c.d. 'decreto sicurezza uno'. La norma è… - fanpage : Il primo #decretosicurezza di Salvini è incostituzionale #9luglio - stefanofloriani : RT @valfurla: Per la Consulta è incostituzionale vietare l'iscrizione all'anagrafe ai richiedenti asilo (primo Decreto sicurezza). Ancora… - wholedani : RT @valfurla: Per la Consulta è incostituzionale vietare l'iscrizione all'anagrafe ai richiedenti asilo (primo Decreto sicurezza). Ancora… -