Decreto semplificazioni | Verità nascoste: gravi le conseguenze prevedibili della semplificazione annunciata come “madre di tutte le riforme” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo l'ANAC, l'ANCE, la CGIL e la Corte dei conti, l'associazione Idra lancia al governo un allarmato appello alla ragionevolezza “Sburocratizzare, togliere “potere” agli uffici, agli apparati, non può a nessun costo tradursi in un “liberi tutti!” a scapito della legalità”. E' il monito che da Firenze viene lanciato sul tavolo del governo alla vigilia del varo del ‘Decreto semplificazioni': la madre di tutte le riforme proposta con preoccupante leggerezza si annuncia come gravida di (...) - Tribuna Libera / Appalti, Appalti pubblici, Decreto semplificazioni Leggi su feedproxy.google

Test sull'isola artificiale, alzate per la prima volta contemporaneamente le 78 paratoie contro l'acqua alta. Conte cita Hegel e la lacrima di Brodskij per Venezia. "Siamo qui per un test, non è passe ...

Il decreto semplificazione potrebbe dare una ulteriore accelerazione per quanto riguarda i lavori di ammodernamento dello Stadio Euganeo. Il provvedimento infatti consente di invitare imprese direttam ...

