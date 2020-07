Decreto Rilancio, De Maio (Cgil artigiani): “Lavoratori irpini attendono gli ammortizzatori sociali” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Cgil Avellino. “La situazione del comparto artigiano si fa di giorno in giorno sempre più preoccupante“, osserva Carmine De Maio, delegato unitario di bacino per la Cgil – Fondo artigiano delle province di Avellino e Salerno. “In Italia, oltre 700.000 dipendenti di piccole e piccolissime imprese attendono ancora un ammortizzatore sociale a copertura totale dei mesi di aprile e maggio. E in Campania ce ne sono 9000, dei quali 1000 in provincia di Avellino. Si tratta di aziende con oltre 25000 lavoratori e lavoratrici che attendono ancora la cassa integrazione di aprile, maggio e giugno: una situazione non più sostenibile per tante famiglie che sono allo ... Leggi su anteprima24

