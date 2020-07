Decide di digiunare: dopo tre giorni il suo corpo si trasforma (Di venerdì 10 luglio 2020) I stratagemmi per perdere peso in poco tempo sono sempre più frequenti e vari. Questa è la vicenda di una donna, un’infermiera francese, che Decide di digiunare. dopo tre giorni il suo corpo subisce una vera trasformazione. A raccontare la sua esperienza è Anais, una donna di 39 anni che ha rilasciato un’intervista per il sito Al Femminile. L’intento, come spesso in questi casi, era quello di perdere qualche chilo di troppo. L’infermiera rivela però cosa succede dopo solo tre giorni. Che digiunare possa arrecare effetti benefici al corpo, può essere discutibile. E come suggerirà anche la stessa Anais, alla fine della sua intervista, è sempre ... Leggi su velvetgossip

Madre di due bambini piccoli, infermiera, un budget ristretto e un forte desiderio di stare bene con se stessa. Decide di fare un digiuno di tre giorni con un'amica e ci racconta la sua esperienza!

