Debutto in sordina per il titolo anti Mes, il Btp futura si ferma a 6 miliardi (Di venerdì 10 luglio 2020) Si chiude senza infamia e senza gloria, il primo collocamento del nuovo Btp futura, titolo decennale interamente dedicato ai risparmiatori. La raccolta ordini complessiva è stata pari a 6,12 miliardi di euro. Il collocamento era iniziato lunedì scorso, i dati della prima giornata autorizzavano a sperare in qualcosa di più, invece le sottoscrizioni sono andate via via affievolendosi sino ai 349 milioni di oggi. Gli interessi saranno dell’ 1,15% per i primi quattro anni, 1,30% per i successivi tre anni e 1,45% per i restanti tre anni di vita del titolo. I contratti di acquisto sono stati poco più di 174 mila per un importo medio di poco sopra ai 30 mila euro. Le attese erano per una raccolta complessiva di 10 miliardi, ma sarebbe eccessivo parlare di ... Leggi su ilfattoquotidiano

