De Luca: “Campania modello amministrativo per tutto il Paese. Puntiamo a miracolo economico” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Situazione sanitaria, scuola e piano socio – economico: questi i punti salienti della consueta conferenza del venerdì tenuta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Sul piano sanitario la Regione Campania sta tornando alla normalità”, questa in sintesi la posizione espressa da De Luca per ciò che concerne la situazione epidemiologica legata al Covid-19. “Gli ospedali stanno riaprendo i normali reparti – aggiunge De Luca – e abbiamo spento piccoli focolai sviluppatisi nei giorni scorsi, da ultimo quello di Serino”. Poi l’invito reiterato e la sottolineatura dell’obbligo di usare la mascherina “nei luoghi chiusi, nei supermercati e su tutti mezzi pubblici”. “A tutti coloro che ci ... Leggi su anteprima24

